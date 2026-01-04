SinaisSeções
TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

0 comentários
193 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
Negociações:
11 305
Negociações com lucro:
8 376 (74.09%)
Negociações com perda:
2 929 (25.91%)
Melhor negociação:
2 147.85 USD
Pior negociação:
-1 714.25 USD
Lucro bruto:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Perda bruta:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (73.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 251.67 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
5 643 (49.92%)
Negociações curtas:
5 662 (50.08%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
6.65 USD
Perda média:
-16.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
74 (-4 213.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 415.86 USD (5)
Crescimento mensal:
1.49%
Previsão anual:
18.08%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 275.29 USD
Máximo:
8 079.55 USD (42.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.27% (7 552.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PrimeCodex-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
Sem comentários
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
