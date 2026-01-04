SegnaliSezioni
TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

0 recensioni
193 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 305
Profit Trade:
8 376 (74.09%)
Loss Trade:
2 929 (25.91%)
Best Trade:
2 147.85 USD
Worst Trade:
-1 714.25 USD
Profitto lordo:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Perdita lorda:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (73.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 251.67 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
5 643 (49.92%)
Short Trade:
5 662 (50.08%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
-16.30 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-4 213.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 415.86 USD (5)
Crescita mensile:
1.49%
Previsione annuale:
18.08%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 275.29 USD
Massimale:
8 079.55 USD (42.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.27% (7 552.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Non ci sono recensioni
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
