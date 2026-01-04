SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL
Stallon Simatauw
0 Bewertungen
193 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 305
Gewinntrades:
8 376 (74.09%)
Verlusttrades:
2 929 (25.91%)
Bester Trade:
2 147.85 USD
Schlechtester Trade:
-1 714.25 USD
Bruttoprofit:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Bruttoverlust:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (73.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 251.67 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
5 643 (49.92%)
Short-Positionen:
5 662 (50.08%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
74 (-4 213.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 415.86 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Jahresprognose:
18.08%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 275.29 USD
Maximaler:
8 079.55 USD (42.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.27% (7 552.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 147.85 USD
Schlechtester Trade: -1 714 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 213.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PrimeCodex-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
Keine Bewertungen
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
