- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 305
Gewinntrades:
8 376 (74.09%)
Verlusttrades:
2 929 (25.91%)
Bester Trade:
2 147.85 USD
Schlechtester Trade:
-1 714.25 USD
Bruttoprofit:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Bruttoverlust:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (73.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 251.67 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
5 643 (49.92%)
Short-Positionen:
5 662 (50.08%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
74 (-4 213.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 415.86 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Jahresprognose:
18.08%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 275.29 USD
Maximaler:
8 079.55 USD (42.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.27% (7 552.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 147.85 USD
Schlechtester Trade: -1 714 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 213.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PrimeCodex-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
