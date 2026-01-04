СигналыРазделы
TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
0 отзывов
193 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
Всего трейдов:
11 305
Прибыльных трейдов:
8 376 (74.09%)
Убыточных трейдов:
2 929 (25.91%)
Лучший трейд:
2 147.85 USD
Худший трейд:
-1 714.25 USD
Общая прибыль:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Общий убыток:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (73.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 251.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
5 643 (49.92%)
Коротких трейдов:
5 662 (50.08%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
74 (-4 213.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 415.86 USD (5)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.08%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 275.29 USD
Максимальная:
8 079.55 USD (42.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.27% (7 552.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +2 147.85 USD
Худший трейд: -1 714 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +73.09 USD
Макс. убыток в серии: -4 213.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PrimeCodex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
Нет отзывов
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
