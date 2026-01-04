- Прирост
Всего трейдов:
11 305
Прибыльных трейдов:
8 376 (74.09%)
Убыточных трейдов:
2 929 (25.91%)
Лучший трейд:
2 147.85 USD
Худший трейд:
-1 714.25 USD
Общая прибыль:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Общий убыток:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (73.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 251.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
5 643 (49.92%)
Коротких трейдов:
5 662 (50.08%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
74 (-4 213.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 415.86 USD (5)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.08%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 275.29 USD
Максимальная:
8 079.55 USD (42.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.27% (7 552.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 147.85 USD
Худший трейд: -1 714 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +73.09 USD
Макс. убыток в серии: -4 213.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PrimeCodex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
