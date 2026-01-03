- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
43.81 EUR
En kötü işlem:
-41.41 EUR
Brüt kâr:
138.42 EUR (841 pips)
Brüt zarar:
-58.38 EUR (354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (76.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.98 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
38.94%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
8.89 EUR
Ortalama kâr:
17.30 EUR
Ortalama zarar:
-58.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-41.41 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.41 EUR
Maksimum:
46.77 EUR (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (42.09 EUR)
Varlığa göre:
1.52% (121.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.81 EUR
En kötü işlem: -41 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -41.41 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
1%
0
0
USD
USD
8.1K
EUR
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
EUR
2%
1:500