SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio mid risk
Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
43.81 EUR
Pire transaction:
-41.41 EUR
Bénéfice brut:
138.42 EUR (841 pips)
Perte brute:
-58.38 EUR (354 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (76.98 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
76.98 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
38.94%
Charge de dépôt maximale:
3.52%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
4 (44.44%)
Courts trades:
5 (55.56%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
8.89 EUR
Bénéfice moyen:
17.30 EUR
Perte moyenne:
-58.38 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-41.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-41.41 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.41 EUR
Maximal:
46.77 EUR (0.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.52% (42.09 EUR)
Par fonds propres:
1.52% (121.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.81 EUR
Pire transaction: -41 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +76.98 EUR
Perte consécutive maximale: -41.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
1 plus...
Aucun avis
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

