- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
43.81 EUR
Pior negociação:
-41.41 EUR
Lucro bruto:
138.42 EUR (841 pips)
Perda bruta:
-58.38 EUR (354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (76.98 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
76.98 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
38.94%
Depósito máximo carregado:
3.52%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.71
Negociações longas:
4 (44.44%)
Negociações curtas:
5 (55.56%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
8.89 EUR
Lucro médio:
17.30 EUR
Perda média:
-58.38 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-41.41 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-41.41 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.41 EUR
Máximo:
46.77 EUR (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.52% (42.09 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (121.71 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.81 EUR
Pior negociação: -41 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +76.98 EUR
Máxima perda consecutiva: -41.41 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
1 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
8.1K
EUR
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
EUR
2%
1:500