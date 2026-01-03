シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Portfolio mid risk
Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
43.81 EUR
最悪のトレード:
-41.41 EUR
総利益:
138.42 EUR (841 pips)
総損失:
-58.38 EUR (354 pips)
最大連続の勝ち:
4 (76.98 EUR)
最大連続利益:
76.98 EUR (4)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
38.94%
最大入金額:
3.52%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.71
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
8.89 EUR
平均利益:
17.30 EUR
平均損失:
-58.38 EUR
最大連続の負け:
1 (-41.41 EUR)
最大連続損失:
-41.41 EUR (1)
月間成長:
1.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.41 EUR
最大の:
46.77 EUR (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.52% (42.09 EUR)
エクイティによる:
1.52% (121.71 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.81 EUR
最悪のトレード: -41 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +76.98 EUR
最大連続損失: -41.41 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
1 より多く...
レビューなし
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
