- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
43.81 EUR
最悪のトレード:
-41.41 EUR
総利益:
138.42 EUR (841 pips)
総損失:
-58.38 EUR (354 pips)
最大連続の勝ち:
4 (76.98 EUR)
最大連続利益:
76.98 EUR (4)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
38.94%
最大入金額:
3.52%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.71
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
8.89 EUR
平均利益:
17.30 EUR
平均損失:
-58.38 EUR
最大連続の負け:
1 (-41.41 EUR)
最大連続損失:
-41.41 EUR (1)
月間成長:
1.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.41 EUR
最大の:
46.77 EUR (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.52% (42.09 EUR)
エクイティによる:
1.52% (121.71 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.81 EUR
最悪のトレード: -41 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +76.98 EUR
最大連続損失: -41.41 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
