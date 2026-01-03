- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
43.81 EUR
최악의 거래:
-41.41 EUR
총 수익:
138.42 EUR (841 pips)
총 손실:
-58.38 EUR (354 pips)
연속 최대 이익:
4 (76.98 EUR)
연속 최대 이익:
76.98 EUR (4)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
38.94%
최대 입금량:
3.52%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
4 (44.44%)
숏(주식차입매도):
5 (55.56%)
수익 요인:
2.37
기대수익:
8.89 EUR
평균 이익:
17.30 EUR
평균 손실:
-58.38 EUR
연속 최대 손실:
1 (-41.41 EUR)
연속 최대 손실:
-41.41 EUR (1)
월별 성장률:
1.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.41 EUR
최대한의:
46.77 EUR (0.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.52% (42.09 EUR)
자본금별:
1.52% (121.71 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.81 EUR
최악의 거래: -41 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +76.98 EUR
연속 최대 손실: -41.41 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
1%
0
0
USD
USD
8.1K
EUR
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
EUR
2%
1:500