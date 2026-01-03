- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
43.81 EUR
Худший трейд:
-41.41 EUR
Общая прибыль:
138.42 EUR (841 pips)
Общий убыток:
-58.38 EUR (354 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (76.98 EUR)
Макс. прибыль в серии:
76.98 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
38.94%
Макс. загрузка депозита:
3.52%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
4 (44.44%)
Коротких трейдов:
5 (55.56%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
8.89 EUR
Средняя прибыль:
17.30 EUR
Средний убыток:
-58.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-41.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.41 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.41 EUR
Максимальная:
46.77 EUR (0.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (42.09 EUR)
По эквити:
1.52% (121.71 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.81 EUR
Худший трейд: -41 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +76.98 EUR
Макс. убыток в серии: -41.41 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
