Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
43.81 EUR
Худший трейд:
-41.41 EUR
Общая прибыль:
138.42 EUR (841 pips)
Общий убыток:
-58.38 EUR (354 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (76.98 EUR)
Макс. прибыль в серии:
76.98 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
38.94%
Макс. загрузка депозита:
3.52%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
4 (44.44%)
Коротких трейдов:
5 (55.56%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
8.89 EUR
Средняя прибыль:
17.30 EUR
Средний убыток:
-58.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-41.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.41 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.41 EUR
Максимальная:
46.77 EUR (0.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (42.09 EUR)
По эквити:
1.52% (121.71 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.81 EUR
Худший трейд: -41 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +76.98 EUR
Макс. убыток в серии: -41.41 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
еще 1...
Нет отзывов
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
