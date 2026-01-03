- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
43.81 EUR
最差交易:
-41.41 EUR
毛利:
138.42 EUR (841 pips)
毛利亏损:
-58.38 EUR (354 pips)
最大连续赢利:
4 (76.98 EUR)
最大连续盈利:
76.98 EUR (4)
夏普比率:
0.49
交易活动:
38.94%
最大入金加载:
3.52%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.71
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
2.37
预期回报:
8.89 EUR
平均利润:
17.30 EUR
平均损失:
-58.38 EUR
最大连续失误:
1 (-41.41 EUR)
最大连续亏损:
-41.41 EUR (1)
每月增长:
1.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.41 EUR
最大值:
46.77 EUR (0.58%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (42.09 EUR)
净值:
1.52% (121.71 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.81 EUR
最差交易: -41 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +76.98 EUR
最大连续亏损: -41.41 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
