Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
43.81 EUR
最差交易:
-41.41 EUR
毛利:
138.42 EUR (841 pips)
毛利亏损:
-58.38 EUR (354 pips)
最大连续赢利:
4 (76.98 EUR)
最大连续盈利:
76.98 EUR (4)
夏普比率:
0.49
交易活动:
38.94%
最大入金加载:
3.52%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.71
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
2.37
预期回报:
8.89 EUR
平均利润:
17.30 EUR
平均损失:
-58.38 EUR
最大连续失误:
1 (-41.41 EUR)
最大连续亏损:
-41.41 EUR (1)
每月增长:
1.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.41 EUR
最大值:
46.77 EUR (0.58%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (42.09 EUR)
净值:
1.52% (121.71 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43.81 EUR
最差交易: -41 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +76.98 EUR
最大连续亏损: -41.41 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
1 更多...
没有评论
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio mid risk
每月99 USD
1%
0
0
USD
8.1K
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
2%
1:500
