SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Portfolio mid risk
Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
43.81 EUR
Peor transacción:
-41.41 EUR
Beneficio Bruto:
138.42 EUR (841 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.38 EUR (354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (76.98 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
76.98 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
38.94%
Carga máxima del depósito:
3.52%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.71
Transacciones Largas:
4 (44.44%)
Transacciones Cortas:
5 (55.56%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
8.89 EUR
Beneficio medio:
17.30 EUR
Pérdidas medias:
-58.38 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-41.41 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.41 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.41 EUR
Máxima:
46.77 EUR (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.52% (42.09 EUR)
De fondos:
1.52% (121.71 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.81 EUR
Peor transacción: -41 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +76.98 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -41.41 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
otros 1...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Portfolio mid risk
99 USD al mes
1%
0
0
USD
8.1K
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.