- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
43.81 EUR
Peor transacción:
-41.41 EUR
Beneficio Bruto:
138.42 EUR (841 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.38 EUR (354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (76.98 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
76.98 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
38.94%
Carga máxima del depósito:
3.52%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.71
Transacciones Largas:
4 (44.44%)
Transacciones Cortas:
5 (55.56%)
Factor de Beneficio:
2.37
Beneficio Esperado:
8.89 EUR
Beneficio medio:
17.30 EUR
Pérdidas medias:
-58.38 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-41.41 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.41 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.41 EUR
Máxima:
46.77 EUR (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.52% (42.09 EUR)
De fondos:
1.52% (121.71 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|41
|USDCHF
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|20
|EURGBP
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|277
|XAUUSD
|107
|USDCHF
|36
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|39
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.81 EUR
Peor transacción: -41 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +76.98 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -41.41 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
