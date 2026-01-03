SignaleKategorien
Arjan Hazewinkel

Portfolio mid risk

Arjan Hazewinkel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
8 (88.88%)
Verlusttrades:
1 (11.11%)
Bester Trade:
43.81 EUR
Schlechtester Trade:
-41.41 EUR
Bruttoprofit:
138.42 EUR (841 pips)
Bruttoverlust:
-58.38 EUR (354 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (76.98 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
76.98 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
38.94%
Max deposit load:
3.52%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.71
Long-Positionen:
4 (44.44%)
Short-Positionen:
5 (55.56%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
8.89 EUR
Durchschnittlicher Profit:
17.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-58.38 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-41.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.41 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.41 EUR
Maximaler:
46.77 EUR (0.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.52% (42.09 EUR)
Kapital:
1.52% (121.71 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 3
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1
XAUUSD 41
USDCHF 17
EURAUD 14
GBPUSD 20
EURGBP -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 277
XAUUSD 107
USDCHF 36
EURAUD 26
GBPUSD 39
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.81 EUR
Schlechtester Trade: -41 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.98 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.41 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
noch 1 ...
Keine Bewertungen
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Portfolio mid risk
99 USD pro Monat
1%
0
0
USD
8.1K
EUR
1
100%
9
88%
39%
2.37
8.89
EUR
2%
1:500
