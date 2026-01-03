- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
71.28 EUR
En kötü işlem:
-60.96 EUR
Brüt kâr:
317.73 EUR (364 pips)
Brüt zarar:
-122.53 EUR (353 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (104.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
212.90 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
27.26%
Maks. mevduat yükü:
20.05%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
16.27 EUR
Ortalama kâr:
28.88 EUR
Ortalama zarar:
-122.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-60.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-60.96 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 EUR
Maksimum:
87.87 EUR (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.77% (61.97 EUR)
Varlığa göre:
4.85% (387.59 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.28 EUR
En kötü işlem: -61 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +104.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -60.96 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
3%
0
0
USD
USD
8.2K
EUR
EUR
1
100%
12
91%
27%
2.59
16.27
EUR
EUR
5%
1:500