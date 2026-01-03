- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
71.28 EUR
最差交易:
-60.96 EUR
毛利:
317.73 EUR (364 pips)
毛利亏损:
-122.53 EUR (353 pips)
最大连续赢利:
6 (104.83 EUR)
最大连续盈利:
212.90 EUR (5)
夏普比率:
0.66
交易活动:
25.60%
最大入金加载:
20.05%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.22
长期交易:
6 (50.00%)
短期交易:
6 (50.00%)
利润因子:
2.59
预期回报:
16.27 EUR
平均利润:
28.88 EUR
平均损失:
-122.53 EUR
最大连续失误:
1 (-60.96 EUR)
最大连续亏损:
-60.96 EUR (1)
每月增长:
2.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.00 EUR
最大值:
87.87 EUR (1.09%)
相对跌幅:
结余:
0.77% (61.97 EUR)
净值:
4.85% (387.59 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.28 EUR
最差交易: -61 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +104.83 EUR
最大连续亏损: -60.96 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论
