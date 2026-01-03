- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
71.28 EUR
最悪のトレード:
-60.96 EUR
総利益:
317.73 EUR (364 pips)
総損失:
-122.53 EUR (353 pips)
最大連続の勝ち:
6 (104.83 EUR)
最大連続利益:
212.90 EUR (5)
シャープレシオ:
0.66
取引アクティビティ:
25.60%
最大入金額:
20.05%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
6 (50.00%)
短いトレード:
6 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
16.27 EUR
平均利益:
28.88 EUR
平均損失:
-122.53 EUR
最大連続の負け:
1 (-60.96 EUR)
最大連続損失:
-60.96 EUR (1)
月間成長:
2.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.00 EUR
最大の:
87.87 EUR (1.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.77% (61.97 EUR)
エクイティによる:
4.85% (387.59 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.28 EUR
最悪のトレード: -61 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +104.83 EUR
最大連続損失: -60.96 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
3%
0
0
USD
USD
8.2K
EUR
EUR
1
100%
12
91%
26%
2.59
16.27
EUR
EUR
5%
1:500