Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
18 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.00%)
Mejor transacción:
71.28 EUR
Peor transacción:
-68.75 EUR
Beneficio Bruto:
619.06 EUR (661 pips)
Pérdidas Brutas:
-212.01 EUR (405 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (483.95 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
483.95 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
31.43%
Carga máxima del depósito:
20.05%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.63
Transacciones Largas:
10 (50.00%)
Transacciones Cortas:
10 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.92
Beneficio Esperado:
20.35 EUR
Beneficio medio:
34.39 EUR
Pérdidas medias:
-106.01 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-68.75 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.75 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.09%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.00 EUR
Máxima:
87.87 EUR (1.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.89% (75.06 EUR)
De fondos:
4.85% (387.59 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURAUD
|3
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|EURUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|59
|EURAUD
|128
|USDCHF
|67
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-71
|GBPAUD
|120
|GBPCHF
|94
|EURUSD
|40
|CADCHF
|43
|USDCAD
|-86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|124
|EURAUD
|126
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|75
|USDJPY
|-344
|GBPAUD
|109
|GBPCHF
|79
|EURUSD
|34
|CADCHF
|34
|USDCAD
|-52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Mejor transacción: +71.28 EUR
Peor transacción: -69 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +483.95 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -68.75 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.59 × 117
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
|10.66 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|25.97 × 262
otros 1...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
