Arjan Hazewinkel

Portfolio high risk

Arjan Hazewinkel
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2026 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
71.28 EUR
Pire transaction:
-60.96 EUR
Bénéfice brut:
317.73 EUR (364 pips)
Perte brute:
-122.53 EUR (353 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (104.83 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
212.90 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
27.26%
Charge de dépôt maximale:
20.05%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
6 (50.00%)
Courts trades:
6 (50.00%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
16.27 EUR
Bénéfice moyen:
28.88 EUR
Perte moyenne:
-122.53 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-60.96 EUR)
Perte consécutive maximale:
-60.96 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.00 EUR
Maximal:
87.87 EUR (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.77% (61.97 EUR)
Par fonds propres:
4.85% (387.59 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 27
EURAUD 128
USDJPY -71
USDCHF 26
GBPUSD 30
EURUSD 40
GBPAUD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 67
EURAUD 126
USDJPY -344
USDCHF 36
GBPUSD 39
EURUSD 34
GBPAUD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.28 EUR
Pire transaction: -61 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +104.83 EUR
Perte consécutive maximale: -60.96 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.61 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Aucun avis
2026.01.08 20:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.