- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
71.28 EUR
Schlechtester Trade:
-60.96 EUR
Bruttoprofit:
317.73 EUR (364 pips)
Bruttoverlust:
-122.53 EUR (353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (104.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.90 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.66
Trading-Aktivität:
27.26%
Max deposit load:
20.05%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.22
Long-Positionen:
6 (50.00%)
Short-Positionen:
6 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
16.27 EUR
Durchschnittlicher Profit:
28.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-122.53 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-60.96 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.96 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
2.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.00 EUR
Maximaler:
87.87 EUR (1.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.77% (61.97 EUR)
Kapital:
4.85% (387.59 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +71.28 EUR
Schlechtester Trade: -61 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.96 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
