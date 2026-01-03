SegnaliSezioni
Arjan Hazewinkel

Portfolio high risk

Arjan Hazewinkel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2026 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
71.28 EUR
Worst Trade:
-60.96 EUR
Profitto lordo:
317.73 EUR (364 pips)
Perdita lorda:
-122.53 EUR (353 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (104.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
212.90 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
27.26%
Massimo carico di deposito:
20.05%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
16.27 EUR
Profitto medio:
28.88 EUR
Perdita media:
-122.53 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-60.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-60.96 EUR (1)
Crescita mensile:
2.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 EUR
Massimale:
87.87 EUR (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.77% (61.97 EUR)
Per equità:
4.85% (387.59 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27
EURAUD 128
USDJPY -71
USDCHF 26
GBPUSD 30
EURUSD 40
GBPAUD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 67
EURAUD 126
USDJPY -344
USDCHF 36
GBPUSD 39
EURUSD 34
GBPAUD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.28 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -60.96 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.61 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Non ci sono recensioni
2026.01.08 20:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.