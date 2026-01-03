- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
71.28 EUR
Worst Trade:
-60.96 EUR
Profitto lordo:
317.73 EUR (364 pips)
Perdita lorda:
-122.53 EUR (353 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (104.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
212.90 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
27.26%
Massimo carico di deposito:
20.05%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
16.27 EUR
Profitto medio:
28.88 EUR
Perdita media:
-122.53 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-60.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-60.96 EUR (1)
Crescita mensile:
2.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 EUR
Massimale:
87.87 EUR (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.77% (61.97 EUR)
Per equità:
4.85% (387.59 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.28 EUR
Worst Trade: -61 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -60.96 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Non ci sono recensioni
