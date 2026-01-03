SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Portfolio high risk
Arjan Hazewinkel

Portfolio high risk

Arjan Hazewinkel
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
71.28 EUR
Pior negociação:
-60.96 EUR
Lucro bruto:
317.73 EUR (364 pips)
Perda bruta:
-122.53 EUR (353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (104.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
212.90 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.66
Atividade de negociação:
25.60%
Depósito máximo carregado:
20.05%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
16.27 EUR
Lucro médio:
28.88 EUR
Perda média:
-122.53 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-60.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-60.96 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.00 EUR
Máximo:
87.87 EUR (1.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.77% (61.97 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.85% (387.59 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 27
EURAUD 128
USDJPY -71
USDCHF 26
GBPUSD 30
EURUSD 40
GBPAUD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 67
EURAUD 126
USDJPY -344
USDCHF 36
GBPUSD 39
EURUSD 34
GBPAUD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.28 EUR
Pior negociação: -61 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +104.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -60.96 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.61 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Sem comentários
2026.01.08 20:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
