Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
71.28 EUR
Худший трейд:
-60.96 EUR
Общая прибыль:
357.62 EUR (400 pips)
Общий убыток:
-133.87 EUR (353 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (252.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
252.79 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
27.26%
Макс. загрузка депозита:
20.05%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
17.21 EUR
Средняя прибыль:
29.80 EUR
Средний убыток:
-133.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-60.96 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.05%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.00 EUR
Максимальная:
87.87 EUR (1.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.77% (61.97 EUR)
По эквити:
4.85% (387.59 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURAUD
|3
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27
|EURAUD
|128
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-71
|USDCHF
|26
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|67
|EURAUD
|126
|GBPUSD
|75
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|36
|EURUSD
|34
|GBPAUD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Лучший трейд: +71.28 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +252.79 EUR
Макс. убыток в серии: -60.96 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Нет отзывов
