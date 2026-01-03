СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Portfolio high risk
Arjan Hazewinkel

Portfolio high risk

Arjan Hazewinkel
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
71.28 EUR
Худший трейд:
-60.96 EUR
Общая прибыль:
357.62 EUR (400 pips)
Общий убыток:
-133.87 EUR (353 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (252.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
252.79 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
27.26%
Макс. загрузка депозита:
20.05%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
17.21 EUR
Средняя прибыль:
29.80 EUR
Средний убыток:
-133.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-60.96 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.05%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.00 EUR
Максимальная:
87.87 EUR (1.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.77% (61.97 EUR)
По эквити:
4.85% (387.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
EURAUD 3
GBPUSD 2
USDJPY 2
USDCHF 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27
EURAUD 128
GBPUSD 71
USDJPY -71
USDCHF 26
EURUSD 40
GBPAUD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 67
EURAUD 126
GBPUSD 75
USDJPY -344
USDCHF 36
EURUSD 34
GBPAUD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.28 EUR
Худший трейд: -61 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +252.79 EUR
Макс. убыток в серии: -60.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.61 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2026.01.08 20:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 02:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
