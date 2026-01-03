- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
1 210
Kârla kapanan işlemler:
480 (39.66%)
Zararla kapanan işlemler:
730 (60.33%)
En iyi işlem:
52 193.00 RUB
En kötü işlem:
-12 214.00 RUB
Brüt kâr:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Brüt zarar:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (11 711.99 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
81 670.00 RUB (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
560 (46.28%)
Satış işlemleri:
650 (53.72%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
21.24 RUB
Ortalama kâr:
1 708.70 RUB
Ortalama zarar:
-1 088.32 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-34 192.01 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-51 425.02 RUB (23)
Aylık büyüme:
-8.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 395.91 RUB
Maksimum:
99 478.97 RUB (26.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.07% (59 844.04 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52 193.00 RUB
En kötü işlem: -12 214 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +11 711.99 RUB
Maksimum ardışık zarar: -34 192.01 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
