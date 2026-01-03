SinyallerBölümler
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

0 inceleme
112 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
1 210
Kârla kapanan işlemler:
480 (39.66%)
Zararla kapanan işlemler:
730 (60.33%)
En iyi işlem:
52 193.00 RUB
En kötü işlem:
-12 214.00 RUB
Brüt kâr:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Brüt zarar:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (11 711.99 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
81 670.00 RUB (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
560 (46.28%)
Satış işlemleri:
650 (53.72%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
21.24 RUB
Ortalama kâr:
1 708.70 RUB
Ortalama zarar:
-1 088.32 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-34 192.01 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-51 425.02 RUB (23)
Aylık büyüme:
-8.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 395.91 RUB
Maksimum:
99 478.97 RUB (26.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.07% (59 844.04 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52 193.00 RUB
En kötü işlem: -12 214 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +11 711.99 RUB
Maksimum ardışık zarar: -34 192.01 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

