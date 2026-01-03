SeñalesSecciones
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

0 comentarios
112 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
1 210
Transacciones Rentables:
480 (39.66%)
Transacciones Irrentables:
730 (60.33%)
Mejor transacción:
52 193.00 RUB
Peor transacción:
-12 214.00 RUB
Beneficio Bruto:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (11 711.99 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
560 (46.28%)
Transacciones Cortas:
650 (53.72%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
21.24 RUB
Beneficio medio:
1 708.70 RUB
Pérdidas medias:
-1 088.32 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-34 192.01 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51 425.02 RUB (23)
Crecimiento al mes:
-8.90%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
21 395.91 RUB
Máxima:
99 478.97 RUB (26.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.07% (59 844.04 RUB)
De fondos:
0.00% (0.00 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52 193.00 RUB
Peor transacción: -12 214 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +11 711.99 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -34 192.01 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

No hay comentarios
