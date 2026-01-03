- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
1 210
Transacciones Rentables:
480 (39.66%)
Transacciones Irrentables:
730 (60.33%)
Mejor transacción:
52 193.00 RUB
Peor transacción:
-12 214.00 RUB
Beneficio Bruto:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (11 711.99 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
560 (46.28%)
Transacciones Cortas:
650 (53.72%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
21.24 RUB
Beneficio medio:
1 708.70 RUB
Pérdidas medias:
-1 088.32 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-34 192.01 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51 425.02 RUB (23)
Crecimiento al mes:
-8.90%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
21 395.91 RUB
Máxima:
99 478.97 RUB (26.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.07% (59 844.04 RUB)
De fondos:
0.00% (0.00 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52 193.00 RUB
Peor transacción: -12 214 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +11 711.99 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -34 192.01 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
