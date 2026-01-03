- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
1 210
盈利交易:
480 (39.66%)
亏损交易:
730 (60.33%)
最好交易:
52 193.00 RUB
最差交易:
-12 214.00 RUB
毛利:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
毛利亏损:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
最大连续赢利:
17 (11 711.99 RUB)
最大连续盈利:
81 670.00 RUB (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.26
长期交易:
560 (46.28%)
短期交易:
650 (53.72%)
利润因子:
1.03
预期回报:
21.24 RUB
平均利润:
1 708.70 RUB
平均损失:
-1 088.32 RUB
最大连续失误:
25 (-34 192.01 RUB)
最大连续亏损:
-51 425.02 RUB (23)
每月增长:
-8.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
21 395.91 RUB
最大值:
99 478.97 RUB (26.31%)
相对跌幅:
结余:
18.07% (59 844.04 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52 193.00 RUB
最差交易: -12 214 RUB
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +11 711.99 RUB
最大连续亏损: -34 192.01 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
