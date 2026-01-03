信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM vara
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
112
0 / 0 USD
增长自 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
1 210
盈利交易:
480 (39.66%)
亏损交易:
730 (60.33%)
最好交易:
52 193.00 RUB
最差交易:
-12 214.00 RUB
毛利:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
毛利亏损:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
最大连续赢利:
17 (11 711.99 RUB)
最大连续盈利:
81 670.00 RUB (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.26
长期交易:
560 (46.28%)
短期交易:
650 (53.72%)
利润因子:
1.03
预期回报:
21.24 RUB
平均利润:
1 708.70 RUB
平均损失:
-1 088.32 RUB
最大连续失误:
25 (-34 192.01 RUB)
最大连续亏损:
-51 425.02 RUB (23)
每月增长:
-8.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
21 395.91 RUB
最大值:
99 478.97 RUB (26.31%)
相对跌幅:
结余:
18.07% (59 844.04 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52 193.00 RUB
最差交易: -12 214 RUB
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +11 711.99 RUB
最大连续亏损: -34 192.01 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

