- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
1 210
Прибыльных трейдов:
480 (39.66%)
Убыточных трейдов:
730 (60.33%)
Лучший трейд:
52 193.00 RUB
Худший трейд:
-12 214.00 RUB
Общая прибыль:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Общий убыток:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (11 711.99 RUB)
Макс. прибыль в серии:
81 670.00 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
560 (46.28%)
Коротких трейдов:
650 (53.72%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
21.24 RUB
Средняя прибыль:
1 708.70 RUB
Средний убыток:
-1 088.32 RUB
Макс. серия проигрышей:
25 (-34 192.01 RUB)
Макс. убыток в серии:
-51 425.02 RUB (23)
Прирост в месяц:
-8.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21 395.91 RUB
Максимальная:
99 478.97 RUB (26.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.07% (59 844.04 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52 193.00 RUB
Худший трейд: -12 214 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +11 711.99 RUB
Макс. убыток в серии: -34 192.01 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Нет отзывов