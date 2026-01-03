СигналыРазделы
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
112 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
1 210
Прибыльных трейдов:
480 (39.66%)
Убыточных трейдов:
730 (60.33%)
Лучший трейд:
52 193.00 RUB
Худший трейд:
-12 214.00 RUB
Общая прибыль:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Общий убыток:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (11 711.99 RUB)
Макс. прибыль в серии:
81 670.00 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
560 (46.28%)
Коротких трейдов:
650 (53.72%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
21.24 RUB
Средняя прибыль:
1 708.70 RUB
Средний убыток:
-1 088.32 RUB
Макс. серия проигрышей:
25 (-34 192.01 RUB)
Макс. убыток в серии:
-51 425.02 RUB (23)
Прирост в месяц:
-8.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21 395.91 RUB
Максимальная:
99 478.97 RUB (26.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.07% (59 844.04 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52 193.00 RUB
Худший трейд: -12 214 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +11 711.99 RUB
Макс. убыток в серии: -34 192.01 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

