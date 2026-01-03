시그널섹션
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
1 229
이익 거래:
485 (39.46%)
손실 거래:
744 (60.54%)
최고의 거래:
52 193.00 RUB
최악의 거래:
-12 214.00 RUB
총 수익:
823 617.36 RUB (247 737 pips)
총 손실:
-801 472.30 RUB (217 803 pips)
연속 최대 이익:
17 (11 711.99 RUB)
연속 최대 이익:
81 670.00 RUB (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
5.41%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
570 (46.38%)
숏(주식차입매도):
659 (53.62%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
18.02 RUB
평균 이익:
1 698.18 RUB
평균 손실:
-1 077.25 RUB
연속 최대 손실:
25 (-34 192.01 RUB)
연속 최대 손실:
-51 425.02 RUB (23)
월별 성장률:
-11.75%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21 395.91 RUB
최대한의:
99 478.97 RUB (26.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.18% (23 427.94 RUB)
자본금별:
41.56% (93 087.31 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 66
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -215
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -3.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52 193.00 RUB
최악의 거래: -12 214 RUB
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +11 711.99 RUB
연속 최대 손실: -34 192.01 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

