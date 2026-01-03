シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM vara
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
レビュー0件
112週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
1 210
利益トレード:
480 (39.66%)
損失トレード:
730 (60.33%)
ベストトレード:
52 193.00 RUB
最悪のトレード:
-12 214.00 RUB
総利益:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
総損失:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
最大連続の勝ち:
17 (11 711.99 RUB)
最大連続利益:
81 670.00 RUB (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
560 (46.28%)
短いトレード:
650 (53.72%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
21.24 RUB
平均利益:
1 708.70 RUB
平均損失:
-1 088.32 RUB
最大連続の負け:
25 (-34 192.01 RUB)
最大連続損失:
-51 425.02 RUB (23)
月間成長:
-8.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
21 395.91 RUB
最大の:
99 478.97 RUB (26.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.07% (59 844.04 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52 193.00 RUB
最悪のトレード: -12 214 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +11 711.99 RUB
最大連続損失: -34 192.01 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

