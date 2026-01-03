- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
1 210
利益トレード:
480 (39.66%)
損失トレード:
730 (60.33%)
ベストトレード:
52 193.00 RUB
最悪のトレード:
-12 214.00 RUB
総利益:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
総損失:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
最大連続の勝ち:
17 (11 711.99 RUB)
最大連続利益:
81 670.00 RUB (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
560 (46.28%)
短いトレード:
650 (53.72%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
21.24 RUB
平均利益:
1 708.70 RUB
平均損失:
-1 088.32 RUB
最大連続の負け:
25 (-34 192.01 RUB)
最大連続損失:
-51 425.02 RUB (23)
月間成長:
-8.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
21 395.91 RUB
最大の:
99 478.97 RUB (26.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.07% (59 844.04 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52 193.00 RUB
最悪のトレード: -12 214 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +11 711.99 RUB
最大連続損失: -34 192.01 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
レビューなし