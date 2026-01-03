- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 210
Gewinntrades:
480 (39.66%)
Verlusttrades:
730 (60.33%)
Bester Trade:
52 193.00 RUB
Schlechtester Trade:
-12 214.00 RUB
Bruttoprofit:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Bruttoverlust:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (11 711.99 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
81 670.00 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.26
Long-Positionen:
560 (46.28%)
Short-Positionen:
650 (53.72%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
21.24 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 708.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 088.32 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-34 192.01 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51 425.02 RUB (23)
Wachstum pro Monat :
-8.90%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21 395.91 RUB
Maximaler:
99 478.97 RUB (26.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.07% (59 844.04 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +52 193.00 RUB
Schlechtester Trade: -12 214 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 711.99 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34 192.01 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Keine Bewertungen