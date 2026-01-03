SignaleKategorien
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
0 Bewertungen
112 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
Trades insgesamt:
1 210
Gewinntrades:
480 (39.66%)
Verlusttrades:
730 (60.33%)
Bester Trade:
52 193.00 RUB
Schlechtester Trade:
-12 214.00 RUB
Bruttoprofit:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Bruttoverlust:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (11 711.99 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
81 670.00 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.26
Long-Positionen:
560 (46.28%)
Short-Positionen:
650 (53.72%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
21.24 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 708.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 088.32 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-34 192.01 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51 425.02 RUB (23)
Wachstum pro Monat :
-8.90%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21 395.91 RUB
Maximaler:
99 478.97 RUB (26.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.07% (59 844.04 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
Bester Trade: +52 193.00 RUB
Schlechtester Trade: -12 214 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 711.99 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34 192.01 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

Keine Bewertungen
