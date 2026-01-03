SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM vara
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
0 recensioni
112 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
1 210
Profit Trade:
480 (39.66%)
Loss Trade:
730 (60.33%)
Best Trade:
52 193.00 RUB
Worst Trade:
-12 214.00 RUB
Profitto lordo:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Perdita lorda:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11 711.99 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
560 (46.28%)
Short Trade:
650 (53.72%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
21.24 RUB
Profitto medio:
1 708.70 RUB
Perdita media:
-1 088.32 RUB
Massime perdite consecutive:
25 (-34 192.01 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-51 425.02 RUB (23)
Crescita mensile:
-8.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 395.91 RUB
Massimale:
99 478.97 RUB (26.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.07% (59 844.04 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52 193.00 RUB
Worst Trade: -12 214 RUB
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +11 711.99 RUB
Massima perdita consecutiva: -34 192.01 RUB

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

