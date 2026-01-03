- Crescita
Trade:
1 210
Profit Trade:
480 (39.66%)
Loss Trade:
730 (60.33%)
Best Trade:
52 193.00 RUB
Worst Trade:
-12 214.00 RUB
Profitto lordo:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Perdita lorda:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11 711.99 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
560 (46.28%)
Short Trade:
650 (53.72%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
21.24 RUB
Profitto medio:
1 708.70 RUB
Perdita media:
-1 088.32 RUB
Massime perdite consecutive:
25 (-34 192.01 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-51 425.02 RUB (23)
Crescita mensile:
-8.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 395.91 RUB
Massimale:
99 478.97 RUB (26.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.07% (59 844.04 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
