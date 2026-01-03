SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM vara
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
0 avis
112 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
1 210
Bénéfice trades:
480 (39.66%)
Perte trades:
730 (60.33%)
Meilleure transaction:
52 193.00 RUB
Pire transaction:
-12 214.00 RUB
Bénéfice brut:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Perte brute:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (11 711.99 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
81 670.00 RUB (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
560 (46.28%)
Courts trades:
650 (53.72%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
21.24 RUB
Bénéfice moyen:
1 708.70 RUB
Perte moyenne:
-1 088.32 RUB
Pertes consécutives maximales:
25 (-34 192.01 RUB)
Perte consécutive maximale:
-51 425.02 RUB (23)
Croissance mensuelle:
-8.90%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21 395.91 RUB
Maximal:
99 478.97 RUB (26.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.07% (59 844.04 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52 193.00 RUB
Pire transaction: -12 214 RUB
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +11 711.99 RUB
Perte consécutive maximale: -34 192.01 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire