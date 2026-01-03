- Crescimento
- Valor do portfólio
- Capital líquido
- Portfolio
- Rebaixamento
Negociações:
1 210
Negociações com lucro:
480 (39.66%)
Negociações com perda:
730 (60.33%)
Melhor negociação:
52 193.00 RUB
Pior negociação:
-12 214.00 RUB
Lucro bruto:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Perda bruta:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (11 711.99 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
560 (46.28%)
Negociações curtas:
650 (53.72%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
21.24 RUB
Lucro médio:
1 708.70 RUB
Perda média:
-1 088.32 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-34 192.01 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-51 425.02 RUB (23)
Crescimento mensal:
-8.90%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21 395.91 RUB
Máximo:
99 478.97 RUB (26.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.07% (59 844.04 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SiH5
|322
|EuM4
|186
|EuH4
|172
|SiM5
|146
|EuZ4
|105
|EuZ5
|86
|EuU4
|76
|EuZ3
|68
|EuH6
|47
|SRM4
|1
|SiZ5
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SiH5
|-689
|EuM4
|-789
|EuH4
|224
|SiM5
|1.1K
|EuZ4
|292
|EuZ5
|-151
|EuU4
|200
|EuZ3
|412
|EuH6
|-156
|SRM4
|16
|SiZ5
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SiH5
|9.5K
|EuM4
|-10K
|EuH4
|7K
|SiM5
|3K
|EuZ4
|7.5K
|EuZ5
|116
|EuU4
|7.6K
|EuZ3
|7.9K
|EuH6
|-2.7K
|SRM4
|955
|SiZ5
|212
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52 193.00 RUB
Pior negociação: -12 214 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +11 711.99 RUB
Máxima perda consecutiva: -34 192.01 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu евро-рубль.
Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).
Цель по доходности 30-100% годовых.
Sem comentários