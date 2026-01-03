SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Futures EA FINAM vara
Vladimir Mazyrin

Futures EA FINAM vara

Vladimir Mazyrin
0 comentários
112 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -4%
FINAM-AO
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
1 210
Negociações com lucro:
480 (39.66%)
Negociações com perda:
730 (60.33%)
Melhor negociação:
52 193.00 RUB
Pior negociação:
-12 214.00 RUB
Lucro bruto:
820 177.35 RUB (245 469 pips)
Perda bruta:
-794 475.30 RUB (214 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (11 711.99 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
81 670.00 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
560 (46.28%)
Negociações curtas:
650 (53.72%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
21.24 RUB
Lucro médio:
1 708.70 RUB
Perda média:
-1 088.32 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-34 192.01 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-51 425.02 RUB (23)
Crescimento mensal:
-8.90%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21 395.91 RUB
Máximo:
99 478.97 RUB (26.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.07% (59 844.04 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SiH5 322
EuM4 186
EuH4 172
SiM5 146
EuZ4 105
EuZ5 86
EuU4 76
EuZ3 68
EuH6 47
SRM4 1
SiZ5 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SiH5 -689
EuM4 -789
EuH4 224
SiM5 1.1K
EuZ4 292
EuZ5 -151
EuU4 200
EuZ3 412
EuH6 -156
SRM4 16
SiZ5 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SiH5 9.5K
EuM4 -10K
EuH4 7K
SiM5 3K
EuZ4 7.5K
EuZ5 116
EuU4 7.6K
EuZ3 7.9K
EuH6 -2.7K
SRM4 955
SiZ5 212
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52 193.00 RUB
Pior negociação: -12 214 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +11 711.99 RUB
Máxima perda consecutiva: -34 192.01 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Алготрейдинг. Брокер Финам. Фьючерс Eu  евро-рубль.

Торговля советником Superbot (создатель Владимир Чамин (Vladimir Chamin)).

Цель по доходности 30-100% годовых.

Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar