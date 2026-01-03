SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / R1 TREDE
Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita

R1 TREDE

Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-47.10 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-80.20 USD (8 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-5.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-40.10 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-40.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.20 USD (2)
Aylık büyüme:
-8.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.20 USD
Maksimum:
80.20 USD (8.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.03 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.03 19:26
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.03 18:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 18:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
