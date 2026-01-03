SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / R1 TREDE
Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita

R1 TREDE

Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita
0 comentarios
19 semanas
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-47.10 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-80.20 USD (8 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-5.24
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.54%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
2 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-40.10 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-40.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-80.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
-8.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.20 USD
Máxima:
80.20 USD (8.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
No hay comentarios
2026.01.03 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.03 19:26
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.03 18:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 18:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
