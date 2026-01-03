- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-47.10 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-80.20 USD (8 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-5.24
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.54%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
2 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-40.10 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-40.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-80.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
-8.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.20 USD
Máxima:
80.20 USD (8.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
