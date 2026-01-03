- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
6 (50.00%)
Убыточных трейдов:
6 (50.00%)
Лучший трейд:
49.66 USD
Худший трейд:
-50.84 USD
Общая прибыль:
288.10 USD (28 993 pips)
Общий убыток:
-265.46 USD (26 387 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (146.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.62 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
77.73%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
11 (91.67%)
Коротких трейдов:
1 (8.33%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
48.02 USD
Средний убыток:
-44.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-138.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.16 USD (3)
Прирост в месяц:
2.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.20 USD
Максимальная:
138.16 USD (13.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.02% (138.16 USD)
По эквити:
3.27% (33.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.66 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.62 USD
Макс. убыток в серии: -138.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Нет отзывов
