- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
6 (50.00%)
損失トレード:
6 (50.00%)
ベストトレード:
49.66 USD
最悪のトレード:
-50.84 USD
総利益:
288.10 USD (28 993 pips)
総損失:
-265.46 USD (26 387 pips)
最大連続の勝ち:
3 (146.62 USD)
最大連続利益:
146.62 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
77.73%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
11 (91.67%)
短いトレード:
1 (8.33%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.89 USD
平均利益:
48.02 USD
平均損失:
-44.24 USD
最大連続の負け:
3 (-138.16 USD)
最大連続損失:
-138.16 USD (3)
月間成長:
2.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.20 USD
最大の:
138.16 USD (13.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.02% (138.16 USD)
エクイティによる:
3.27% (33.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.66 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +146.62 USD
最大連続損失: -138.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
レビューなし
