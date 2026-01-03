SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / R1 TREDER
Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita

R1 TREDER

Ach Rohhidatul Jaga Para Mudita
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
6 (50.00%)
Verlusttrades:
6 (50.00%)
Bester Trade:
49.66 USD
Schlechtester Trade:
-50.84 USD
Bruttoprofit:
288.10 USD (28 993 pips)
Bruttoverlust:
-265.46 USD (26 387 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (146.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.62 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
77.73%
Max deposit load:
0.54%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
11 (91.67%)
Short-Positionen:
1 (8.33%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-138.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.16 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
80.20 USD
Maximaler:
138.16 USD (13.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.02% (138.16 USD)
Kapital:
3.27% (33.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.66 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
noch 197 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.13 23:36
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 5.07% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.62% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.03 19:26
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.79% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 19:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
R1 TREDER
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
1K
USD
2
0%
12
50%
78%
1.08
1.89
USD
13%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.