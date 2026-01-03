- 成长
交易:
12
盈利交易:
6 (50.00%)
亏损交易:
6 (50.00%)
最好交易:
49.66 USD
最差交易:
-50.84 USD
毛利:
288.10 USD (28 993 pips)
毛利亏损:
-265.46 USD (26 387 pips)
最大连续赢利:
3 (146.62 USD)
最大连续盈利:
146.62 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
77.73%
最大入金加载:
0.54%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.16
长期交易:
11 (91.67%)
短期交易:
1 (8.33%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
48.02 USD
平均损失:
-44.24 USD
最大连续失误:
3 (-138.16 USD)
最大连续亏损:
-138.16 USD (3)
每月增长:
2.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
80.20 USD
最大值:
138.16 USD (13.02%)
相对跌幅:
结余:
13.02% (138.16 USD)
净值:
3.27% (33.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.66 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.62 USD
最大连续亏损: -138.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
