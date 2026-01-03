- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
6 (50.00%)
Negociações com perda:
6 (50.00%)
Melhor negociação:
49.66 USD
Pior negociação:
-50.84 USD
Lucro bruto:
288.10 USD (28 993 pips)
Perda bruta:
-265.46 USD (26 387 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (146.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.62 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
77.73%
Depósito máximo carregado:
0.54%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
11 (91.67%)
Negociações curtas:
1 (8.33%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.89 USD
Lucro médio:
48.02 USD
Perda média:
-44.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-138.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.16 USD (3)
Crescimento mensal:
2.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.20 USD
Máximo:
138.16 USD (13.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.02% (138.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.27% (33.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.66 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +146.62 USD
Máxima perda consecutiva: -138.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
197 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
12
50%
78%
1.08
1.89
USD
USD
13%
1:200