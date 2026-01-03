- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
6 (50.00%)
손실 거래:
6 (50.00%)
최고의 거래:
49.66 USD
최악의 거래:
-50.84 USD
총 수익:
288.10 USD (28 993 pips)
총 손실:
-265.46 USD (26 387 pips)
연속 최대 이익:
3 (146.62 USD)
연속 최대 이익:
146.62 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
79.81%
최대 입금량:
0.54%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.16
롱(주식매수):
11 (91.67%)
숏(주식차입매도):
1 (8.33%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
1.89 USD
평균 이익:
48.02 USD
평균 손실:
-44.24 USD
연속 최대 손실:
3 (-138.16 USD)
연속 최대 손실:
-138.16 USD (3)
월별 성장률:
2.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.20 USD
최대한의:
138.16 USD (13.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.02% (138.16 USD)
자본금별:
3.27% (33.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.66 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.62 USD
연속 최대 손실: -138.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
12
50%
80%
1.08
1.89
USD
USD
13%
1:200