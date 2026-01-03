- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.81 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
47.06 UST (3 699 pips)
Brüt zarar:
-1.60 UST
Maksimum ardışık kazanç:
5 (47.06 UST)
Maksimum ardışık kâr:
47.06 UST (5)
Sharpe oranı:
6.84
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.28%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
56.83
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
29.41
Beklenen getiri:
9.41 UST
Ortalama kâr:
9.41 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
1.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 UST
Maksimum:
0.80 UST (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
3.85% (97.98 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.81 UST
En kötü işlem: -0 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +47.06 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.00 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Wolfbot signal
