- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
14.14 UST
최악의 거래:
0.00 UST
총 수익:
101.09 UST (8 193 pips)
총 손실:
-2.60 UST
연속 최대 이익:
10 (101.09 UST)
샤프 비율:
3.36
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
27.35%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
123.11
롱(주식매수):
5 (50.00%)
숏(주식차입매도):
5 (50.00%)
수익 요인:
38.88
기대수익:
10.11 UST
평균 이익:
10.11 UST
평균 손실:
0.00 UST
연속 최대 손실:
0 (0.00 UST)
연속 최대 손실:
0.00 UST (0)
월별 성장률:
3.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 UST
최대한의:
0.80 UST (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 UST)
자본금별:
6.67% (173.31 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|TSLA
|4
|NVIDIA
|3
|GOOG
|1
|AAPL
|1
|AMAZON
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|TSLA
|43
|NVIDIA
|25
|GOOG
|10
|AAPL
|8
|AMAZON
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|TSLA
|4.3K
|NVIDIA
|1.3K
|GOOG
|1K
|AAPL
|795
|AMAZON
|697
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.14 UST
최악의 거래: -0 UST
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +101.09 UST
연속 최대 손실: -0.00 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Wolfbot signal
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.6K
UST
UST
3
100%
10
100%
100%
38.88
10.11
UST
UST
7%
1:500