Vu Hung Nguyen

Wolfbot

Vu Hung Nguyen
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
10.81 UST
Peor transacción:
0.00 UST
Beneficio Bruto:
47.06 UST (3 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.60 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (47.06 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
47.06 UST (5)
Ratio de Sharpe:
6.84
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
19.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
56.83
Transacciones Largas:
3 (60.00%)
Transacciones Cortas:
2 (40.00%)
Factor de Beneficio:
29.41
Beneficio Esperado:
9.41 UST
Beneficio medio:
9.41 UST
Pérdidas medias:
0.00 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 UST (0)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 UST
Máxima:
0.80 UST (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
3.85% (97.98 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
TSLA 2
NVIDIA 2
GOOG 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
TSLA 15
NVIDIA 21
GOOG 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
TSLA 1.6K
NVIDIA 1.1K
GOOG 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.81 UST
Peor transacción: -0 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +47.06 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Wolfbot signal
No hay comentarios
2026.01.03 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
