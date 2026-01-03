- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
10.81 UST
Peor transacción:
0.00 UST
Beneficio Bruto:
47.06 UST (3 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.60 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (47.06 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
47.06 UST (5)
Ratio de Sharpe:
6.84
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
19.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
56.83
Transacciones Largas:
3 (60.00%)
Transacciones Cortas:
2 (40.00%)
Factor de Beneficio:
29.41
Beneficio Esperado:
9.41 UST
Beneficio medio:
9.41 UST
Pérdidas medias:
0.00 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 UST (0)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 UST
Máxima:
0.80 UST (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
3.85% (97.98 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.81 UST
Peor transacción: -0 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +47.06 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Wolfbot signal
No hay comentarios