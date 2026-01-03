SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Wolfbot
Vu Hung Nguyen

Wolfbot

Vu Hung Nguyen
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
5 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
10.81 UST
Pior negociação:
0.00 UST
Lucro bruto:
47.06 UST (3 699 pips)
Perda bruta:
-1.60 UST
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (47.06 UST)
Máximo lucro consecutivo:
47.06 UST (5)
Índice de Sharpe:
6.84
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
19.28%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
56.83
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
29.41
Valor esperado:
9.41 UST
Lucro médio:
9.41 UST
Perda média:
0.00 UST
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Máxima perda consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 UST
Máximo:
0.80 UST (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.85% (97.98 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TSLA 2
NVIDIA 2
GOOG 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TSLA 15
NVIDIA 21
GOOG 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TSLA 1.6K
NVIDIA 1.1K
GOOG 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.81 UST
Pior negociação: -0 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +47.06 UST
Máxima perda consecutiva: -0.00 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Wolfbot signal
Sem comentários
2026.01.03 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
