Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.81 UST
Худший трейд:
0.00 UST
Общая прибыль:
47.06 UST (3 699 pips)
Общий убыток:
-1.60 UST
Макс. серия выигрышей:
5 (47.06 UST)
Макс. прибыль в серии:
47.06 UST (5)
Коэффициент Шарпа:
6.84
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
19.28%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
56.83
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
29.41
Мат. ожидание:
9.41 UST
Средняя прибыль:
9.41 UST
Средний убыток:
0.00 UST
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 UST)
Макс. убыток в серии:
0.00 UST (0)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 UST
Максимальная:
0.80 UST (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
3.85% (97.98 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
1 2
1 2
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +10.81 UST
Худший трейд: -0 UST
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +47.06 UST
Макс. убыток в серии: -0.00 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Wolfbot signal
