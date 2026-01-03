СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Wolfbot
Vu Hung Nguyen

Wolfbot

Vu Hung Nguyen
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.81 UST
Худший трейд:
0.00 UST
Общая прибыль:
47.06 UST (3 699 pips)
Общий убыток:
-1.60 UST
Макс. серия выигрышей:
5 (47.06 UST)
Макс. прибыль в серии:
47.06 UST (5)
Коэффициент Шарпа:
6.84
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
19.28%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
56.83
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
29.41
Мат. ожидание:
9.41 UST
Средняя прибыль:
9.41 UST
Средний убыток:
0.00 UST
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 UST)
Макс. убыток в серии:
0.00 UST (0)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 UST
Максимальная:
0.80 UST (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
3.85% (97.98 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TSLA 2
NVIDIA 2
GOOG 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TSLA 15
NVIDIA 21
GOOG 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TSLA 1.6K
NVIDIA 1.1K
GOOG 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.81 UST
Худший трейд: -0 UST
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +47.06 UST
Макс. убыток в серии: -0.00 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Wolfbot signal
Нет отзывов
2026.01.03 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика