- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.81 UST
最差交易:
0.00 UST
毛利:
47.06 UST (3 699 pips)
毛利亏损:
-1.60 UST
最大连续赢利:
5 (47.06 UST)
最大连续盈利:
47.06 UST (5)
夏普比率:
6.84
交易活动:
n/a
最大入金加载:
19.28%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
56.83
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
29.41
预期回报:
9.41 UST
平均利润:
9.41 UST
平均损失:
0.00 UST
最大连续失误:
0 (0.00 UST)
最大连续亏损:
0.00 UST (0)
每月增长:
1.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 UST
最大值:
0.80 UST (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
3.85% (97.98 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
