Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.81 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
47.06 UST (3 699 pips)
Perdita lorda:
-1.60 UST
Vincite massime consecutive:
5 (47.06 UST)
Massimo profitto consecutivo:
47.06 UST (5)
Indice di Sharpe:
6.84
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.28%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
56.83
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
29.41
Profitto previsto:
9.41 UST
Profitto medio:
9.41 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
1.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 UST
Massimale:
0.80 UST (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
3.85% (97.98 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.81 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +47.06 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Wolfbot signal
