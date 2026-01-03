- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
10.81 UST
Schlechtester Trade:
0.00 UST
Bruttoprofit:
47.06 UST (3 699 pips)
Bruttoverlust:
-1.60 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (47.06 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.06 UST (5)
Sharpe Ratio:
6.84
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
19.28%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
56.83
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
29.41
Mathematische Gewinnerwartung:
9.41 UST
Durchschnittlicher Profit:
9.41 UST
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 UST (0)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 UST
Maximaler:
0.80 UST (0.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
3.85% (97.98 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.81 UST
Schlechtester Trade: -0 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.06 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Wolfbot signal
Keine Bewertungen