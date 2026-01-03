SignaleKategorien
Vu Hung Nguyen

Wolfbot

Vu Hung Nguyen
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
10.81 UST
Schlechtester Trade:
0.00 UST
Bruttoprofit:
47.06 UST (3 699 pips)
Bruttoverlust:
-1.60 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (47.06 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.06 UST (5)
Sharpe Ratio:
6.84
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
19.28%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
56.83
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
29.41
Mathematische Gewinnerwartung:
9.41 UST
Durchschnittlicher Profit:
9.41 UST
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 UST (0)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 UST
Maximaler:
0.80 UST (0.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
3.85% (97.98 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TSLA 2
NVIDIA 2
GOOG 1
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.81 UST
Schlechtester Trade: -0 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.06 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Wolfbot signal
Keine Bewertungen
2026.01.03 15:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
