トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.81 UST
最悪のトレード:
0.00 UST
総利益:
47.06 UST (3 699 pips)
総損失:
-1.60 UST
最大連続の勝ち:
5 (47.06 UST)
最大連続利益:
47.06 UST (5)
シャープレシオ:
6.84
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
19.28%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
56.83
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
29.41
期待されたペイオフ:
9.41 UST
平均利益:
9.41 UST
平均損失:
0.00 UST
最大連続の負け:
0 (0.00 UST)
最大連続損失:
0.00 UST (0)
月間成長:
1.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 UST
最大の:
0.80 UST (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
3.85% (97.98 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|TSLA
|2
|NVIDIA
|2
|GOOG
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|TSLA
|15
|NVIDIA
|21
|GOOG
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|TSLA
|1.6K
|NVIDIA
|1.1K
|GOOG
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.81 UST
最悪のトレード: -0 UST
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +47.06 UST
最大連続損失: -0.00 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
