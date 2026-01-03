- Büyüme
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
143 (38.03%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (61.97%)
En iyi işlem:
499.20 USD
En kötü işlem:
-503.40 USD
Brüt kâr:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Brüt zarar:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (368.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 254.96 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
253 (67.29%)
Satış işlemleri:
123 (32.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
220.05 USD
Ortalama zarar:
-126.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 406.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 815.36 USD (9)
Aylık büyüme:
48.97%
Yıllık tahmin:
594.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 805.80 USD
Maksimum:
4 913.23 USD (361.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.85% (4 913.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +499.20 USD
En kötü işlem: -503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +368.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 406.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
