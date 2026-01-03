SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 2
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
143 (38.03%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (61.97%)
En iyi işlem:
499.20 USD
En kötü işlem:
-503.40 USD
Brüt kâr:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Brüt zarar:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (368.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 254.96 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
253 (67.29%)
Satış işlemleri:
123 (32.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
220.05 USD
Ortalama zarar:
-126.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 406.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 815.36 USD (9)
Aylık büyüme:
48.97%
Yıllık tahmin:
594.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 805.80 USD
Maksimum:
4 913.23 USD (361.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.85% (4 913.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +499.20 USD
En kötü işlem: -503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +368.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 406.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
307 daha fazla...
DON'T COPY
İnceleme yok
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
I SIGNAL TF 2
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
11K
USD
53
0%
376
38%
100%
1.06
5.40
USD
86%
1:50
